Пассажирский Boeing 787 случайно поставил рекорд скорости - СМИ

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Самолет британской компании Virgin Atlantic Boeing 787 Dreamliner, вероятно, установил новый рекорд скорости, достигнув 801 миль в час, пролетая над США, сообщает Daily Mail.

Самолет направлялся из Лос-Анджелеса в Лондон и случайно превысил скорость звука, когда попал в особенно мощный воздушный поток. Из-за этого он прибыл в британскую столицу за 9 часов 13 минут – на 48 минут раньше, чем планировалось.

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Однако огромная скорость длилась недолго: когда самолет пролетал над Атлантикой, он замедлился до 710 миль в час.

Компания Boeing пока не подтверждает, что поставлен новый рекорд, поскольку не отслеживает скорости самолета.

Отмечается, что обычная скорость Boeing 787 Dreamliner составляет 561 миль в час.

13 февраля самолет Boeing-777-300 таиландской авиакомпании Thai Airways International, выполнявший рейс Лондон - Бангкок, вернулся в лондонский аэропорт Хитроу спустя час после взлета, поскольку сработала система предупреждения, указывающая на то, что дверь самолета в грузовом отсеке не была плотно закрыта.