Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.02.2019, 12:39

Пассажирский Boeing 787 случайно поставил рекорд скорости - СМИ

Пассажирский Boeing 787 случайно поставил рекорд скорости - СМИ - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Самолет прибыл в аэропорт Лондона на 48 минут раньше

Реклама
Реклама

Самолет британской компании Virgin Atlantic Boeing 787 Dreamliner, вероятно, установил новый рекорд скорости, достигнув 801 миль в час, пролетая над США, сообщает Daily Mail.

Самолет направлялся из Лос-Анджелеса в Лондон и случайно превысил скорость звука, когда попал в особенно мощный воздушный поток. Из-за этого он прибыл в британскую столицу за 9 часов 13 минут – на 48 минут раньше, чем планировалось.

Реклама

Однако огромная скорость длилась недолго: когда самолет пролетал над Атлантикой, он замедлился до 710 миль в час.

Компания Boeing пока не подтверждает, что поставлен новый рекорд, поскольку не отслеживает скорости самолета.

Отмечается, что обычная скорость Boeing 787 Dreamliner составляет 561 миль в час.

13 февраля самолет Boeing-777-300 таиландской авиакомпании Thai Airways International, выполнявший рейс Лондон - Бангкок, вернулся в лондонский аэропорт Хитроу спустя час после взлета, поскольку сработала система предупреждения, указывающая на то, что дверь самолета в грузовом отсеке не была плотно закрыта. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: самолет, скорость, Boeing 787
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 