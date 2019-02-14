В Лондоне пассажирский Boeing совершил внеплановую посадку: видео

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Сработал автоматическая оповещения система о возможной разгерметизации на борту

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Вчера, 13 февраля, самолет Boeing-777-300 таиландской авиакомпании Thai Airways International, выполнявший рейс Лондон - Бангкок, вернулся в лондонский аэропорт Хитроу спустя час после взлета. Об этом сообщает информационный портал Airlive на своей странице в Twitter.

Как пишет таиландское издания TNEWS TV, самолет вылетел из аэропорта примерно в 21:35. Через полчаса сработала система предупреждения, указывающая на то, что дверь самолета в грузовом отсеке не была плотно закрыта. Для безопасности пассажиров пилот решил вернуться обратно в аэропорт Хитроу. 

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Пассажиров разместили временно в аэропорту. Борт должен вылететь 14 февраля в 07:00.

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Теги: британия, самолет, лондон, посадка, таиланд, бангкок, Thai Airways
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