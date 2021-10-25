Патриарх Варфоломей покинул больницу в Вашингтоне

Вселенский патриарх Варфоломей после ночи пребывания в университетской больнице Джорджа Вашингтона оставил ее и продолжит визит в США. Об этом заявил архиепископ Американский Елпидофор, сообщает BBC.

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"Рад объявить, что его святейшество только что покинул больницу. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить официальный апостольский визит", – сказал архиепископ.

На второй день своего визита в США Варфоломей попал в больницу из-за плохо самочувствия. Пресс-служба Греческой православной архиепархии Америки сообщила, что патриарх чувствовал себя нехорошо перед службой в храме Святой Софии из-за длительного перелета и загруженного расписания событий по прибытии.

По данным собеседника ВВС News Украина в Константинополе, на самочувствие могло повлиять празднование 30-й годовщины интронизации Варфоломея, которое состоялось накануне вылета.

23 октября патриарх Варфоломей прибыл с 12-дневным визитом в США. Это первый визит патриарха в США с 2009 года.

24 октября Варфоломей должен был возглавить службу в Софийском соборе в Вашингтоне, в округе Колумбия. В этот день его доставили в больницу из-за плохого самочувствия.

Вадим Ребрина

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