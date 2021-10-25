UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Патриарх Варфоломей покинул больницу в Вашингтоне

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 19:46
Патриарх Варфоломей покинул больницу в Вашингтоне - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - EPA)

Вселенский патриарх Варфоломей после ночи пребывания в университетской больнице Джорджа Вашингтона оставил ее и продолжит визит в США. Об этом заявил архиепископ Американский Елпидофор, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Рад объявить, что его святейшество только что покинул больницу. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить официальный апостольский визит", – сказал архиепископ.

На второй день своего визита в США Варфоломей попал в больницу из-за плохо самочувствия. Пресс-служба Греческой православной архиепархии Америки сообщила, что патриарх чувствовал себя нехорошо перед службой в храме Святой Софии из-за длительного перелета и загруженного расписания событий по прибытии.

По данным собеседника ВВС News Украина в Константинополе, на самочувствие могло повлиять празднование 30-й годовщины интронизации Варфоломея, которое состоялось накануне вылета.

  • 23 октября патриарх Варфоломей прибыл с 12-дневным визитом в США. Это первый визит патриарха в США с 2009 года.
  • 24 октября Варфоломей должен был возглавить службу в Софийском соборе в Вашингтоне, в округе Колумбия. В этот день его доставили в больницу из-за плохого самочувствия.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США религия варфоломей
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 