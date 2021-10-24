В США госпитализировали вселенского патриарха Варфоломея
В США вселенского патриарха Варфоломея доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Orthodox Times.
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Вселенский Патриарх собирался возглавить божественную литургию в соборе Святой Софии, но почувствовал себя плохо. Врач посоветовал ему отдохнуть. Он предположил, что плохое самочувствие может быть связано с продолжительным перелетом и плотным расписанием мероприятий при участии патриарха в Штатах. В целях предосторожности его доставили в больницу университета Джорджа Вашингтона для наблюдения.
Как сообщила пресс-служба Греческой православной архиепархии Америки, Варфоломей чувствует себя хорошо. По рекомендации врачей он проведет ночь в больнице для наблюдения. Ожидается, что завтра патриарх покинет больницу.
Сообщается, что Варфоломей прибыл в США с официальным визитом, который начался 23 октября и должен продлиться до 3 ноября.
Официальный визит Варфоломея в Штаты откладывался с мая 2020-го из-за пандемии коронавируса. Кроме того, это первый визит патриарха в США с 2009 года.
Сегодня, 24 октября, Варфоломей должен был возглавить всеправославную хоростасию (служение с предстоянием иерарха в специальном месте, хоросе, – ред.) в Софийском соборе в Вашингтоне и ввести в должность недавно назначенных сенаторов Греческой православной церкви в Америке.
- 20 августа 2021-го вселенский патриарх прибыл в Украину. В Киеве он встретился с главой парламента Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и совершил вечернее богослужение в Андреевской церкви столицы.
- 12 сентября в Венгрии папа римский Франциск встретился со вселенским патриархом Варфоломеем.
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