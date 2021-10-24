В США госпитализировали вселенского патриарха Варфоломея

В США вселенского патриарха Варфоломея доставили в больницу из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает Orthodox Times.

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Вселенский Патриарх собирался возглавить божественную литургию в соборе Святой Софии, но почувствовал себя плохо. Врач посоветовал ему отдохнуть. Он предположил, что плохое самочувствие может быть связано с продолжительным перелетом и плотным расписанием мероприятий при участии патриарха в Штатах. В целях предосторожности его доставили в больницу университета Джорджа Вашингтона для наблюдения.

Как сообщила пресс-служба Греческой православной архиепархии Америки, Варфоломей чувствует себя хорошо. По рекомендации врачей он проведет ночь в больнице для наблюдения. Ожидается, что завтра патриарх покинет больницу.

Сообщается, что Варфоломей прибыл в США с официальным визитом, который начался 23 октября и должен продлиться до 3 ноября.

Официальный визит Варфоломея в Штаты откладывался с мая 2020-го из-за пандемии коронавируса. Кроме того, это первый визит патриарха в США с 2009 года.

Сегодня, 24 октября, Варфоломей должен был возглавить всеправославную хоростасию (служение с предстоянием иерарха в специальном месте, хоросе, – ред.) в Софийском соборе в Вашингтоне и ввести в должность недавно назначенных сенаторов Греческой православной церкви в Америке.

СПРАВКА. 5 января 2019 года в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Он назвал это " важнейшей инициативой года ". По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви". ПЦУ была дана полная автокефалия, и без просьбы с ее стороны вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела.

20 августа 2021-го вселенский патриарх прибыл в Украину. В Киеве он встретился с главой парламента Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и совершил вечернее богослужение в Андреевской церкви столицы.

12 сентября в Венгрии папа римский Франциск встретился со вселенским патриархом Варфоломеем.

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Оксана Житнюк

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