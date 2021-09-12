Папа римский Франциск встретился со вселенским патриархом Варфоломеем в Будапеште: фото

В Венгрии папа римский Франциск встретился со вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает Vaticannews.

В Будапеште папа Франциск провел Святую Мессу, которой завершился 52-й международный евхаристийный конгресс. На богослужении присутствовали представители власти Венгрии и различных конфессий, в том числе и вселенский патриарх Варфоломей.

Как отмечается, что утром папа Франциск провел частные встречи с президентом Венгрии Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном, с епископами Венгрии и отдельную встречу с представителями других христианских конфессий и еврейских общин.

21 августа в Киеве вселенский патриарх Варфоломей совершил вечернее богослужение в Андреевской церкви столицы как ставропигии Вселенского патриархата.

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Наталия Медведева

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