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Вселенский патриарх Варфоломей совершил богослужение в Андреевской церкви Киева

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 23:31
Вселенский патриарх Варфоломей совершил богослужение в Андреевской церкви Киева - Фото
Фото: pomisna.info

Вселенский патриарх Варфоломей совершил сегодня вечернее богослужение в Андреевской церкви столицы как ставропигии Вселенского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины. 

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В богослужении приняли участие предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, экзарх Вселенского патриархата в Украине епископ Команский Михаил, гости из Греции, духовенство ПЦУ, представители власти и другие высокопоставленные гости.

В конце богослужения патриарх Варфоломей обратился к собравшимся со своим словом.

После этого Варфоломей и Епифаний осмотрели помещения ставропигии, которые находятся в стилобате Андреевской церкви, и пообщались с гостями.

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Вадим Ребрина
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варфоломей епифаний пцу
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