Вселенский патриарх Варфоломей совершил богослужение в Андреевской церкви Киева
Вселенский патриарх Варфоломей совершил сегодня вечернее богослужение в Андреевской церкви столицы как ставропигии Вселенского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В богослужении приняли участие предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, экзарх Вселенского патриархата в Украине епископ Команский Михаил, гости из Греции, духовенство ПЦУ, представители власти и другие высокопоставленные гости.
В конце богослужения патриарх Варфоломей обратился к собравшимся со своим словом.
После этого Варфоломей и Епифаний осмотрели помещения ставропигии, которые находятся в стилобате Андреевской церкви, и пообщались с гостями.
- 16 октября 2020 года президент Владимир Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. УПЦ Московского патриархата выступила против этого приглашения. Там заявили, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".
- В декабре Варфоломей заявил, что посетит Украину по случаю Дня ее независимости. Большинство украинцев положительно относятся к визиту Вселенского патриарха.
- 20 августа Вселенский патриарх прибыл в Украину.
Читайте также: Варфоломей: В УПЦ МП не знают, что такое автокефалия и каноны
Комментарии