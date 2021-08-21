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Варфоломей: В УПЦ МП не знают, что такое автокефалия и каноны

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21.08.2021, 20:29
Варфоломей: В УПЦ МП не знают, что такое автокефалия и каноны - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - president.gov.ua)

Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата, которая считает Православную церковь Украины неканонической, не знает, что такое автокефалия и каноническая практика. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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На вопрос, что бы он сказал "братьям и сестрам" из УПЦ МП, которые убеждены, что ПЦУ имеет якобы неканоническую автокефалию, Варфоломей сказал: "Проблема этих людей в том, что для них трудно признать реальность, или же они отказываются ее признавать. Они также несведущи в том, что значит автокефалия, так же как в истории и канонической практике ее предоставления".

Варфоломей пояснил, что Русская православная церковь, к которой стремится принадлежать УПЦ МП, получила свой автокефальный и патриарший статус от Вселенского патриархата.

"Почему же тогда они не хотят согласиться с тем же каноническим обоснованием автокефалии в случае Православной церкви Украины, которое было действительным для Православной церкви России и других православных церквей, которым Вселенский патриархат предоставил автокефалию и патриарший статус?" – сказал Варфоломей.

Он отметил, что вмешательство Вселенского патриархата не является неканоническим, напротив – неканонично ставить это вмешательство под сомнение.

"Очевидно, что они совсем не заинтересованы в каноническом порядке, поскольку в нашем случае они, очевидно, предпочитают иностранные интересы, а не церковные критерии" — сказал патриарх.

Вадим Ребрина
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религия упц мп варфоломей пцу
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