Вселенский патриарх об автокефалии ПЦУ: Важнейшая инициатива года

Предоставление автокефалии Православной церкви Украины назвал самой важной инициативой в 2019 году Вселенский патриах Варфоломей І. Об этом сообщает Orthodoxtimes.
По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви".
Варфоломей подчеркнул, ПЦУ была дана полная автокефалия, как и другим церквям, и без просьбы с ее стороны Вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела.
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