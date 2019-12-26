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Вселенский патриарх об автокефалии ПЦУ: Важнейшая инициатива года

Вселенский патриарх об автокефалии ПЦУ: Важнейшая инициатива года - Фото
Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (фото - ЕРА)
26.12.2019, 16:27

Варфоломей подчеркнул, что ПЦУ получила полную автокефалию, и он не будет вмешиваться в ее дела без просьбы

Предоставление автокефалии Православной церкви Украины назвал самой важной инициативой в 2019 году Вселенский патриах Варфоломей І. Об этом сообщает Orthodoxtimes.

По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви".

Варфоломей подчеркнул, ПЦУ была дана полная автокефалия, как и другим церквям, и без просьбы с ее стороны Вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела.

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