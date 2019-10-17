Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РПЦ разорвет отношения с Элладской церковью

РПЦ разорвет отношения с Элладской церковью - Фото
Патриарх Кирилл (Фото - EPA)
17.10.2019, 16:23

Причиной стало признание со стороны церкви Греции автокефалии ПЦУ

Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение архиепископа Греции Иеронима ІІ во время богослужений. Заявление синода опубликовано на сайте РПЦ.

Кирилл прекратит поминать Иеронима, если тот начнет поминать "главу одной из украинских раскольничьих группировок" или другими действиями признает "украинский церковный раскол", говорится в заявлении. Православная церковь Украины и митрополит Киевский и всей Украины Епифаний прямо в заявлении синода РПЦ не упоминаются.

Читайте также: Признание ПЦУ. РПЦ угрожает "последствиями" Греческой церкви

Напишите нам
патриарх кирилл рпц епифаний пцу церковь эллады
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 