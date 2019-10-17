РПЦ разорвет отношения с Элладской церковью

Патриарх Кирилл (Фото - EPA)

Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение архиепископа Греции Иеронима ІІ во время богослужений. Заявление синода опубликовано на сайте РПЦ.

Кирилл прекратит поминать Иеронима, если тот начнет поминать "главу одной из украинских раскольничьих группировок" или другими действиями признает "украинский церковный раскол", говорится в заявлении. Православная церковь Украины и митрополит Киевский и всей Украины Епифаний прямо в заявлении синода РПЦ не упоминаются.

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