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Пентагон тестирует рой из дронов: видео

Пентагон тестирует рой из дронов: видео - Фото
Тестирование роя дронов (Фото: DARPAtv/Youtube)
12.08.2019, 12:05

До 250 дронов и наземных роботов смогут помочь небольшим отрядам пехоты в городских миссиях

Второй полевой эксперимент по командной работе воздушных и наземных дронов провели в Джорджии, США. Об этом сообщает The Verge.

Рой дронов предназначен для помощи небольшим группам пехоты, которые действуют в городских условиях. В эксперименте тестировалась тактика по выявлению целей и установлению наблюдения за ней. Всего в рое может участвовать до 250 роботов.

В DARPA (управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США) считают, что рой дронов будет эффективен в условиях сложной местности, такой, как город, где невозможно получать обзор на большое расстояние. Большая группа дронов позволит получать разведывательную информацию с разных точек. 

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дроны DARPA
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