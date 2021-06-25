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В Словакии снизят пенсии "представителям коммунизма Чехословакии"

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 07:25
В Словакии снизят пенсии
Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Словакии решили уменьшить размер пенсионных выплат тем, кто имел отношение к коммунистической власти в советское время – теперь период работы в политике не будет засчитываться в их трудовой стаж. Соответствующий закон был утвержден парламентом, пишет iDnes.

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В документе говорится, что перерасчет коснется пенсий, получаемых "бывшими членами парламента и членами правительства коммунистической Чехословакии, а также бывшими членами коммунистической тайной полиции, сотрудниками Службы безопасности и Центрального комитета компартии".

В результате реформы пенсионные выплаты всем бывшим госчиновникам уменьшат, однако суммы все равно будут не ниже минимально установленной в стране пенсии, отметили в парламенте. Распространяться правило будет не только на самих "экс-коммунистов", но и на их жен/мужей, оставшихся вдовцами.

В преамбуле закона говорится, что в современном мире жертвы политических репрессий и гонений зачастую получают намного меньшие пенсии, чем "представители режима коммунизма", а это несправедливо.

Список лиц, на которых будет распространяться действие закона, составит Институт памяти нации – он изучает "период несвободы" и занимается документами сил безопасности коммунистического режима.

Сам закон вступит в силу в августе этого года. Во время парламентских слушаний оппозиция выступила против его принятия, заявив, что нормы основаны на принципе "коллективной вины", а историческую несправедливость все равно исправить нельзя, даже "отомстив всем людям, работавшим в определенных профессиях".

Читайте также: Денег на пенсии не хватает. Как можно решить проблему

Дарья Мостовая
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словакия коммунизм пенсии чехословакия госчиновники коммунистический режим
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