Перу: самолет с 118 пассажирами экстренно сел из-за угрозы взрыва

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В Перу самолет с 118 пассажирами на борту совершил экстренную посадку из-за информации об угрозе взрыва. Об этом сообщает Министерство транспорта и связи Перу.

Незапланированная посадка была совершена в аэропорту города Писко.

Самолет выполнял рейс из Лимы в Хульяку. Решение об экстренной посадке принял экипаж самолета.

"Эвакуация всех пассажиров и членов экипажа осуществлялась в соответствии с установленными процедурами", - заявили в министерстве.

23 января в Австралии разбился самолет с пилотами на борту.

22 января сообщалось , что в Румынии самолет не смог вылететь из-за задымления в салоне.

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