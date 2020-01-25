Перу: самолет с 118 пассажирами экстренно сел из-за угрозы взрыва

В Перу самолет с 118 пассажирами на борту совершил экстренную посадку из-за информации об угрозе взрыва. Об этом сообщает Министерство транспорта и связи Перу.
Незапланированная посадка была совершена в аэропорту города Писко.
Самолет выполнял рейс из Лимы в Хульяку. Решение об экстренной посадке принял экипаж самолета.
"Эвакуация всех пассажиров и членов экипажа осуществлялась в соответствии с установленными процедурами", - заявили в министерстве.
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