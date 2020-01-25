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Перу: самолет с 118 пассажирами экстренно сел из-за угрозы взрыва

Перу: самолет с 118 пассажирами экстренно сел из-за угрозы взрыва - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
25.01.2020, 11:32

Всех пассажиров эвакуировали в здание терминала аэропорта

В Перу самолет с 118 пассажирами на борту совершил экстренную посадку из-за информации об угрозе взрыва. Об этом сообщает Министерство транспорта и связи Перу. 

Незапланированная посадка была совершена в аэропорту города Писко. 

Самолет выполнял рейс из Лимы в Хульяку. Решение об экстренной посадке принял экипаж самолета.

"Эвакуация всех пассажиров и членов экипажа осуществлялась в соответствии с установленными процедурами", - заявили в министерстве. 

  • 23 января в Австралии разбился самолет с пилотами на борту. 
  • 22 января сообщалось, что в Румынии самолет не смог вылететь из-за задымления в салоне. 

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