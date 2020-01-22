Дым в салоне. Boeing не смог вылететь из Бухареста: видео

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Набрав высоту 1,5 тыс. м, самолет полетел обратно

Самолет Boeing 737-800 компании Ryanair, выполняющий рейс из Бухареста в Лондон, вернулся в аэропорт, прекратив набор высоты. Об этом сообщает The Aviation Herald

Инцидент произошел вчера. На борту находились 169 человек, на начальном подъеме с взлетно-посадочной полосы экипаж сообщил о дыме в салоне. Самолет прекратил набор высоты на высоте около 1,5 тыс. метров и полетел обратно, совершив сброс топлива.

Рейс задержался примерно на 8,5 часов.

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Теги: Румыния, boeing 737-800
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