Первая женщина-премьер Швеции уходит в отставку через несколько часов после избрания
Сегодня, 24 ноября, первая в истории Швеции женщина-премьер-министр Магдалена Андерссон подала в отставку через несколько часов после своего назначения. Об этом сообщает BBC.
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Андерссон подала в отставку из-за того, что парламент не поддержал предложенный ей бюджет, а принял проект, составленный оппозицией, в которую входят крайне правые, выступающие против иммигрантов.
После этого правительственную коалицию покинула партия зеленых, заявив, что не может согласиться с бюджетом, впервые разработанным совместно с ультраправыми.
"Существует конституционная практика, согласно которой коалиционное правительство должно уйти в отставку, когда из него выходит одна партия, – заявила Андерссон. – Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого может быть поставлена под сомнение".
Андерссон сказала, что надеется снова попытаться стать премьер-министром в качестве лидера однопартийного правительства (она представляет Социал-демократическую партию).
Политолог из Стокгольма Мэдди Сэведж считает, что если состоится еще одни выборы премьер-министра, то, вероятнее всего, депутаты снова проголосуют за Андерссон.
"Партия зеленых пообещала поддержать ее, несмотря на то, что официально покинула коалицию. Но Андерссон окажется в уязвимом положении у руля слабого правительства меньшинства, и ей все равно придется руководствоваться "правым" бюджетом, за который уже проголосовал парламент", – прогнозирует эксперт.
- Ранее сегодня Андерссон была избрана премьер-министром Швеции. Согласно шведскому законодательству, чтобы быть избранным премьером необходимо, чтобы большинство депутатов не голосовало против кандидата. В парламенте Швеции 349 депутатов, Андерссон поддержали 117 голосов, против были 174. Для того, чтобы ее кандидатура не прошла нужно было как минимум 175 голосов депутатов против.
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