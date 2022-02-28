Первые результаты "референдума" в Беларуси. Страна отменит положение о безъядерном статусе

По предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63 % граждан, от общего количества участников, пишет в телеграмме ЦИК Беларуси.

Как сообщается, внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь поддержали 65,16 % от общего количества участников (4 440 813 человек). Выступили против - 10,07 % (686 165 человек).

Из проекта новой Конституции исключена статья о желании Беларуси сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным.

Также проект исключает статью о бессрочном президентстве и возвращает ограничение, что один и тот же человек может занимать президентский пост в Беларуси не более двух сроков.

Однако данная норма распространяться только на вновь избранных президентов. Таким образом, Лукашенко сможет баллотироваться в президенты еще как минимум дважды, сообщает Беларуская служба "Радио Свобода".

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Ірина Петренко

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