Первый святой тысячелетия. Итальянского подростка могут канонизировать
В минувшие выходные Карло Акутиса причислили к лику блаженных
Итальянского подростка Карло Акутиса, который в 2006 году в 15-летнем возрасте умер от лейкемии, могут причислить к лику святых. Об этом сообщает BBC.
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Несмотря на юный возраст Карло был образцовым католиком и активно проповедовал христианскую веру в интернете.
В минувшие выходные Акутиса причислили к лику блаженных – эта процедура называется беатификация и обычно предшествует канонизации – причислению к лику святых.
Когда именно можно ожидать канонизации Акутиса пока неизвестно, однако слухи о том, что такой шаг планируется, ходят уже давно.
Акутис родился в Лондоне, в семье итальянцев. Через некоторое время его родители вернулись в Италию.
Мать Карло рассказывала, что во многом он был обычным ребенком: увлекался футболом, видеоиграми и программированием. Среди сверстников его выделяла крепкая вера в бога.
Он часто разносил еду бездомным и отдавал карманные деньги нуждающимся.
Также Карло активно популяризировал христианскую веру в интернете – в частности, создал сайт со списком чудес, которые произошли в мире.
Процедура причисления к лику святых предусматривает, что Акутис должен был совершить чудо. Такое чудо Ватикан нашел: считается, что благодаря молитве Карло бразильский молодой человек вылечился от редкой болезни.
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