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Первый в мире. Дубай создает Космический суд

02.02.2021, 21:40
Первый в мире. Дубай создает Космический суд - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Объединенные арабские эмираты объявили о создании Космического суда для урегулирования коммерческих споров в отрасли. Об этом сообщает Sciencealert.

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Трибунал будет базироваться в судах Международного финансового центра Дубая (DIFC).

Как отмечается, космическое право регулируется международными конвенциями и резолюциями, в том числе Договором ООН по космосу, который вступил в силу в 1967 году. Некоторые государства также подписали двусторонние или многосторонние соглашения для регулирования своей космической деятельности.

До недавнего времени эта область была почти исключительно прерогативой стран и организаций, а сейчас космос стремительно коммерциализируется, привлекая все больше частных компаний.

В заявлении главного судьи судов DIFC Заки Азми говорится, что космические суды – это глобальная инициатива, которая призвана помочь построить новую сеть судебной поддержки для удовлетворения строгих коммерческих требований международного освоения космоса в 21 веке.

Азми отметил, что по мере того как космическая торговля становится все более глобальной, коммерческие соглашения потребуют новаторской судебной системы.

ОАЭ в последние годы вложили значительные средства в освоение космоса и теперь намерены создать инфраструктуру на случай возникновения споров.

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Наталия Медведева
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