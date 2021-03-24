Первый южный штат США отменил смертную казнь

Вирджиния стала первым южным штатом США, отменившим смертную казнь. Губернатор Ральф Нортэм подписал соответствующий закон, сообщает BBC.

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Губернатор сказал, что отмена смертной казни остановит "машину смерти" с историей расового неравенства.

В Вирджинии казнили больше людей, чем в любом другом штате, кроме Техаса, с тех пор, как в 1976 году Верховный суд оставил смертную казнь в силе. С тех пор подавляющее большинство казней произошло в южных штатах США, которые ранее входили в Конфедерацию рабовладельцев.

Казни по-прежнему разрешены в 27 штатах, хотя в некоторых из них введен мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров.

При подписании закона Нортэм сказал, что 296 из 377 человек, казненных в США в 20 веке, были черными. Двое последних приговоренных к смертной казни в штате, оба афроамериканцы, теперь будут приговорены к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

В конце июля 2019 года Министерство юстиции США сообщило о возобновлении исполнения смертных приговоров на федеральном уровне после перерыва почти в 20 лет.

7 января 2019 года Верховный суд США приостановил исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами. Суд отклонил ходатайство администрации Дональда Трампа, которая пыталась отменить временный запрет на исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне.

Во время своей президентской кампании Джо Байден обещал отменить федеральную смертную казнь и призвать штаты последовать этому примеру.





Вадим Ребрина

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