Дмитрий Песков (скриншот видео)

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире телеканала пропагандисткого канала Россия-1 назвал одно из главных препятствий для подписания мирного договора с Японией. Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, это поддержка японскими властями санкций против России.

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"Они поддерживают санкционный режим, и это одна из ситуаций, которая очень сильно мешает подписанию договора", - сказал Песков, отметив при этом, что это не значит, что переговорный процесс зашел в тупик.

23 января 2019 года сообщалось, что Россия и Япония продолжат переговоры о подписании мирного договора.

Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они отошли к СССР по итогам Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор.

В сентябре 2018 года президент страны-агрессора Владимир Путинпризвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор.