Певица Pink вылечилась от коронавируса и пожертвовала $1 млн

Певица Pink с 3-летним сыном (фото - instagram)

Американская певица Алиша Бет Мур, которая известна как Pink, излечилась от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом она сообщила у себя в Instagram.com.

По ее словам, две недели назад у нее и 3-летнего сына Джеймсона появились симптомы заболевания. "К счастью, у нашего терапевта был доступ к тестам, мой оказался положительным", - отметила певица.

2 апреля она еще раз сдала анализы, тест показал отрицательный результат на COVID-19.

С целью поддержать врачей Pink пожертвовала по $500 000 в фонды в Филадельфии и в Лос-Анджелесе.

По данным на 14:55 4 апреля США находятся на первом месте по количеству зараженных коронавирусом, заболели 278 458 человек, выздоровели 9897, умерли 7159 пациентов.

19 апреля 2018 года сообщалось, что п о версии журнала People на первом месте в списке "самых красивых женщин в мире" оказалась певица Алиша Бет Мур, которая известна как Pink.

People наменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусной инфекцией. 22 марта з