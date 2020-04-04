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Певица Pink вылечилась от коронавируса и пожертвовала $1 млн

Певица Pink вылечилась от коронавируса и пожертвовала $1 млн - Фото
Певица Pink с 3-летним сыном (фото - instagram)
04.04.2020, 15:02

Певица Pink пожертвовала по $500 000 в фонды в Филадельфии и в Лос-Анджелесе на борьбу с COVID-19

Американская певица Алиша Бет Мур, которая известна как Pink, излечилась от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом она сообщила у себя в Instagram.com.

По ее словам, две недели назад у нее и 3-летнего сына Джеймсона появились симптомы заболевания. "К счастью, у нашего терапевта был доступ к тестам, мой оказался положительным", - отметила певица.

2 апреля она еще раз сдала анализы, тест показал отрицательный результат на COVID-19.

С целью поддержать врачей Pink пожертвовала по $500 000 в фонды в Филадельфии и в Лос-Анджелесе.

По данным на 14:55 4 апреля США находятся на первом месте по количеству зараженных коронавирусом, заболели 278 458 человек, выздоровели 9897, умерли 7159 пациентов.

  • 19 апреля 2018 года сообщалось, что по версии журнала People на первом месте в списке "самых красивых женщин в мире" оказалась певица Алиша Бет Мур, которая известна как Pink.
  • 22 марта знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусной инфекцией.
Арина Толина
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