Пхеньян сообщил о военных учениях: подробности, фото

Ким Чен Ын (фото - EPA)

Согласно сообщению северокорейского государственного информагентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил проведением учений "ударных средств большой дальности". Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Находясь на командном пункте, высший руководитель Ким Чен Ын дал указание начать учения", - отмечается в сообщении.

Реклама

Учения прошли успешно, их целью названа проверка "способности оборонных подразделений быстро реагировать".

"ЦТАК не указало, об оружии какого типа идет речь - в сообщении избегались такие слова, как "ракета" или "снаряд", - отмечается в сообщении.

Фото: EPA

Накануне генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Пхеньян выпустил две ракеты, по всей видимости, малой дальности. По сведениям Сеула, они были запущены с базы Кусон в провинции Пхенан-Пукто на западе КНДР в восточном направлении. Одна ракета пролетела 270 км, вторая - 420 км.

Фото: EPA

По данным южнокорейского агентства Ренхап, оценка Пентагона почти не отличается от данных Сеула. Представитель Минобороны США Дейв Истберн заявил о том, что Северная Корея испытала "несколько баллистических ракет", упавших в океан.

Это были уже вторые ракетные испытания за неделю.

4 мая КНДР провела испытания неопознанных ракет малой дальности. Пуски прошли на фоне безрезультатных переговоров КНДР и США о денуклеаризации Корейского полуострова. ракеты.