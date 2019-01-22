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22.01.2019, 12:04

Пикет в Москве: задержаны противники передачи Курильских островов

Пикет в Москве: задержаны противники передачи Курильских островов - Фото
Фото: twitter.com/s_udaltsov

Задержанные находятся в полицейском автобусе

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11 активистов Левого фронта и КПРФ полиция задержала на пикете у посольства Японии в Москве. Об этом сообщил координатор движения Сергей Удальцов в Twitter.

"На пикете у посольства Японии начались задержания. Полиция отнимает у людей плакаты, заявляя о том, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники. Всего задержали 11 человек из Левого Фронта и КПРФ", отметил Удальцов.

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По его словам, они сейчас сидят в полицейском автобусе.

Он уточнил, что всего на пикете, который проводится в формате встречи с депутатами, собрались около 100 человек. Пикетирование посольства продолжается.

В сентябре 2018 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор.

Япония отказалась от предложения России.

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Теги: Курильские острова, Москва, япония, пикет, Сергей Удальцов, владимир путин
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