Пикет в Москве: задержаны противники передачи Курильских островов

Фото: twitter.com/s_udaltsov

11 активистов Левого фронта и КПРФ полиция задержала на пикете у посольства Японии в Москве. Об этом сообщил координатор движения Сергей Удальцов в Twitter.

"На пикете у посольства Японии начались задержания. Полиция отнимает у людей плакаты, заявляя о том, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники. Всего задержали 11 человек из Левого Фронта и КПРФ", отметил Удальцов.

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По его словам, они сейчас сидят в полицейском автобусе.

Он уточнил, что всего на пикете, который проводится в формате встречи с депутатами, собрались около 100 человек. Пикетирование посольства продолжается.

В сентябре 2018 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор.

Япония отказалась от предложения России.