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Пиратство: восемь моряков танкера похищены, в том числе украинец

Пиратство: восемь моряков танкера похищены, в том числе украинец - Фото
Фото: marinetraffic.com
31.12.2019, 13:02

Танкер стоял на якоре у берегов Камеруна с ноября

Восемь моряков с танкера Happy Lady, в том числе гражданин Украины, похищены пиратами у берегов Камеруна. Об этом сообщает Maritime Bulletin

Танкер подвергся нападению около 23:00 30 декабря, на юго-западе от Лимбе, Камерун, где он стоял на якоре с конца ноября. 
8 из 28 членов экипажа были похищены, среди них 5 греков, 2 филиппинца и 1 украинец. Подробностей об этой атаке, информации о судьбе остального экипажа нет.

Танкер Happy Lady ходил под флагом Греции.

  • 27 октября у берегов Нигерии местные пираты захватили американское судно-контейнеровоз Роmerania Sky, которое ходит под флагом Либерии.

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