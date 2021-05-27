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Письмо с угрозами отправили после того, как Минск посадил самолет Ryanair – Reuters

27.05.2021, 16:41
Письмо с угрозами отправили после того, как Минск посадил самолет Ryanair – Reuters - Фото
Фото - EPA

Швейцарский провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил, что письмо с угрозой взорвать самолет Ryanair было отправлено уже после того, как диспетчеры минского аэропорта вынудили лайнер сесть в Беларуси. Об этом сообщает Reuters.

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"Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности. Мы будем поддерживать европейские власти в их расследовании после получения юридического запроса", – говорится в заявлении швейцарской компании.

Ранее к такому же выводу пришло американское издание The Daily Beast по итогам расследования, проведенного в сотрудничестве с центром Досье (проект Михаила Ходорковского) и Newslines.

Расследователи получили оригинал электронного письма, которое, как утверждает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, было отправлено палестинской группировкой ХАМАС.

Журналисты пришли к выводу, что письмо было отправлено через 24 минуты после сообщения экипажу о якобы минировании.

  • 23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.
  • С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. 
  • В Беларуси заявили, что решение о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета ирландской компании Ryanair было принято после якобы получения на электронный адрес аэропорта в Минске письма с угрозами от ХАМАС.
  • Представитель ХАМАС Фавзи Бархум заявил, что группировка "не имеет абсолютно никакого отношения" к инциденту с самолетом Ryanair.

Вадим Ребрина
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ryanair александр лукашенко хамас Proton роман протасевич
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