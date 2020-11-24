Пиво за $7 и чаевые на $3000. В США мужчина решил поддержать ресторан в период пандемии

Один из ресторанов в Кливленде (штат Огайо, США) решил закрыться из-за коронавирусной пандемии. Узнав об этом, один из посетителей решил поддержать любимое заведение, оставив $3000 в качестве чаевых, рассказал в Facebook владелец ресторана Брендан Ринг.

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По словам Ринга, мужчина заказал только пиво за $7, а когда ушел – официант обнаружил на столе еще $3000. Сотрудники ресторана догнали посетителя, но тот сказал, что не ошибся и что он хотел бы снова прийти к нам, когда заведение вновь откроется.

Владелец ресторана решил не публиковать имя клиента, поскольку "вероятно, ему это не нужно", но подчеркнул, что весь персонал ресторана очень благодарен ему "за этот невероятно добрый и величественный жест".

В мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о льготах и послаблениях для бизнеса до конца карантина.

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Дарья Мостовая

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