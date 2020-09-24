Племянница Трампа подала на него в суд – обвинила в мошенничестве с наследством
Мэри Трамп утверждает, что Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн Трамп-Барри и брат Роберт Трамп обманули ее и лишили наследства
Сегодня, 24 сентября Мэри Трамп, племянница президента США Дональда Трампа, подала в суд Нью-Йорка иск, обвинив его и двух членов семьи в мошенничестве и сговоре. Об этом сообщает BBC.
Мэри Трамп утверждает, что Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн Трамп-Барри и брат Роберт Трамп, умерший в августе, обманули ее и лишили наследства. Речь идет о миллионах долларов.
В иске говорится, что президента Трампа и сестру и брата следует судить по восьми пунктам, включая мошенническое введение в заблуждение и утаивание, а также сговор.
В иске говорится, что Мэри Трамп после смерти ее отца Фреда Трампа-младшего в 1981 году унаследовала часть имущества, а Дональд, Мэриэнн и Роберт стали ее опекунами.
"Вместо того, чтобы защищать интересы Мэри, они разработали и реализовали сложную схему по выкачиванию средств, утаивания их и обмана относительно истинной ценности унаследованного", – говорится в судебном документе.
Трамп и его родственники пока публично не прокомментировали подачу иска.
- Мэри Трамп 55 лет, она психолог, бизнесвумен и писатель. В июле она опубликовала откровенные мемуары о президенте.
- В книге "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире", президент США описывается как "нарцисс", который сейчас угрожает жизни каждого американца.
- Белый дом отвергает сведения, содержащиеся в книге, а семья Трампа пыталась заблокировать издание мемуаров через суд, но безуспешно.
Комментарии