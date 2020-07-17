"Слишком много и всегда мало": племянница Трампа выпустила книгу о дяде

В первый же день тираж книги составил почти миллион экземпляров, а в Белом доме прокомментировали, что она полна измышлений

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри выпустила книгу о своем дяде под названием "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире", сообщило издательство Simon & Schuster. Книга быстро стала популярной и уже в первый день продаж читатели раскупили 950 000 ее экземпляров.

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В книге Мэри Трамп в подробностях рассказывает историю их семьи и объясняет как произошло так, что ее дядя стал "человеком, который теперь угрожает здоровью, экономической безопасности и социальным основам всего мира". Также в книге Мэри называет своего дядю социопатом и пишет, что у него отсутствует потребность в эмпатии к другим людям, он лишен способности сопереживать или заботиться о них.

Книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный мемуарами экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Сама Мэри является доктором Института передовых психологических исследований им. Дернера и читает лекции по травматологии, психопатологии и психологии развития. Ее книга продается в бумажном и электронном формате по цене $28.

В ответ на выход книги пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что "книга содержит смехотворные утверждения и полна измышлений", передает CNN. Также, в процессе ее публикации на Мэри Трамп подал в суд брат президента США - Роберт Трамп. Он обвинил писательницу в том, она нарушила нормы конфиденциальности, касающиеся вопросов Фреда Трампа - отца Дональда и Роберта, но по итогам разбирательства суд встал на сторону Мэри.

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Дарья Мостовая

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