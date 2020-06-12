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"Трамп не захочет, чтобы это прочли". Экс-советник президента США издает мемуары

"Трамп не захочет, чтобы это прочли". Экс-советник президента США издает мемуары - Фото
Джон Болтон (Фото: EPA)
12.06.2020, 23:51

В США, анонсировали книгу, написанную экс-советником Белого дома по нацбезопасноти Джоном Болтоном, которая, по прогнозам, очень не понравится Трампу

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон написал мемуары, в которых содержится инсайдерская информация о "непоследовательном и непредсказуемом процессе принятия решений президентом Дональдом Трампом". Об этом сообщает Reuters.

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"Дональд Трамп не захочет, чтобы вы читали эту книгу", - сказали издатели.

Книга Болтона называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", она будет опубликована 23 июня.

В издательстве Simon & Schuster заявили, что книга Болтона подробно описывает отношения Трампа с Китаем, Россией, Украиной, Северной Кореей, Ираном, Великобританией, Францией и Германией.

"То, что увидел Болтон, поразило его: президент, для которого переизбрание было единственным, что имело значение, даже если это могло поставить под угрозу или ослабить нацию", - сказали в издательстве.

Болтон считает, что возглавляемая демократами палата представителей США должна была более серьезное расследование по делу импичмента в отношении Трампа в прошлом году, чтобы не ни у кого не возникало сомнений, оказывал ли Трамп давление на Украину для содействия в его будущей предвыборной кампании.

Отмечается, что Болтон был советником Трампа по нацбезопасности в общей сложности 519 дней, он присутствовал на ключевых внешнеполитических встречах.

Наталия Медведева
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