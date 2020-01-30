Секретная информация. У Трампа - против публикации книги Болтона

Джон Болтон (фото - EPA)

Белый дом выступил против публикации книги Джона Болтона - экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом говорится в письме адвокату Болтона Чарльзу Куперу от директора управления по информбезопасности Белого дома Эллен Найт, передает NBC News.

После предварительного обзора рукописи Белый дом пришел к выводу, что книга содержит значительные объемы секретной информации, часть из которой - на сверхсекретном уровне.

"Рукопись не может быть опубликована или иным образом раскрыта без удаления этой секретной информации", - настаивает Найт.

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По данным The New York Times в рукописи говорится, что Трамп заявил в августе Болтону о намерении заморозить почти $400 млн помощи Украине, пока она не предоставит всю информацию о расследованиях в отношении демократов - политических конкурентов Трампа.

Адвокат в ответном письме сообщил, что Болтон готовится к даче показаний и что он, вероятно, обсудит некоторые материалы из главы об Украине. В то же время Купер не верит, что какой-либо материал книги является секретным.

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