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Скандал с прослушкой в США. В центре - Трамп и Йованович

Скандал с прослушкой в США. В центре - Трамп и Йованович - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
25.01.2020, 23:52

Бывшие партнеры адвоката Трампа якобы советовали ему "избавиться" от посла США в Украине

Американский телеканал ABC воспроизвел в своем сюжете аудиозапись, на которой, по информации издания, президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович «убрали».

По данным ABC, участники разговора — Трамп и бывшие бизнес партнеры его адвоката Руди Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман. Разговор состоялся весной 2018 года.

По версии американских журналистов, Парнас и Фруман советуют Трампу избавиться от Йованович, так как она якобы плохо о нем отзывалась. «Она ходит и всем говорит: Подождите, ему объявят импичмент, только подождите», - говорит мужской голос. При этом он отмечает, что Йованович - "из администрации Клинтон".

«Избавьтесь от нее! Уберите ее завтра. Мне безразлично. Уберите. Ок? Сделайте это», - говорит другой голос, который издание приписывает Трампу.

11 октября 2019 г Йованович дала показания Конгрессу. В том числе она связала свою отставку с нежеланием давить на Украину по делу Burisma, в расследовании которого заинтересован Трамп в контексте грядущей предвыборной кампании. 

22 ноября Трамп в утреннем шоу Fox News обрушился с критикой на Йованович, заявив, что она отказалась повесить его фотографию в здании посольства.

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