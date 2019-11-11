Болтон заключил соглашение об издании книги: назвали сумму сделки

Джон Болтон (фото - EPA)

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заключил соглашение с издательством Simon & Schuster об издании книги. Об этом сообщили три представителя издательства, знакомые с ходом переговоров, сообщает Голос Америки.

Представители издательства выступали на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены публично обсуждать сделку. Двое из них сообщили, что сумма сделки составила около $2 млн.

Болтона представляет агентство Javelin, в число клиентов которого входили бывший директор ФБР Джеймс Коми и анонимный сотрудник администрации Трампа, чья книга "Предупреждение" ( "A Warning") выходит в свет 19 ноября. Официальные лица не уточняют название и дату выхода книги Болтона.

Издательство Simon & Schuster и агентство Javelin пока не комментируют информацию.

В 2007 году издательство Simon & Schuster опубликовало книгу Болтона "Капитуляция - не вариант".

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