Трамп пояснил отставку Болтона

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп пояснил отставку своего советника по национальной безопасности Джона Ботона. Комментарий журналистам американского президента в Овальном кабинете приводит AP.

Трамп отметил: его бывший советник не ладил с другими членами президентской администрации. Американский президент также сказал, что Болтон разозлил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына словами о "модели Ливии" в вопросе ядерного вооружения, сказанными перед их встречей в прошлом году.

Также Трамп отметил, что не был согласен со своим бывшим советников в вопросе политики в отношении Венесуэлы.

10 сентября Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Болтона .

Позже стало известно, кто его временно заменит

На увольнение Болтона уже отреагировали Россия и Иран.

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