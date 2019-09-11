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Трамп пояснил отставку Болтона

Трамп пояснил отставку Болтона - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
11.09.2019, 22:02

Об увольнении советника Трампа стало известно накануне

Президент США Дональд Трамп пояснил отставку своего советника по национальной безопасности Джона Ботона. Комментарий журналистам американского президента в Овальном кабинете приводит AP.

Трамп отметил: его бывший советник не ладил с другими членами президентской администрации. Американский президент также сказал, что Болтон разозлил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына словами о "модели Ливии" в вопросе ядерного вооружения, сказанными перед их встречей в прошлом году.

Также Трамп отметил, что не был согласен со своим бывшим советников в вопросе политики в отношении Венесуэлы.

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