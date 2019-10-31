WSJ: Болтон не хочет давать показания против Трампа в Конгрессе

Дональд Трамп (слева) и Джон Болтон (фото - ЕРА)

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не собирается добровольно давать показания Конгрессу по делу об импичменте Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на его адвоката Чарльза Купера сообщает The Wall Street Journal.

Комитеты Палаты представителей хотят, чтобы Болтон явился для показаний 7 ноября. Но Купер уведомил Конгресс, что его клиент "не намерен добровольно приходить по требованию комитета".

Адвокат заявил, что "в любое время" готов получить повестку и свидетельствовать от имени Болтона.

4 ноября должен дать показания топ-юрист Белого дома Джон Айзенберг, а затем и его зам Майкл Эллис.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

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