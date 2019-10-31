Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

WSJ: Болтон не хочет давать показания против Трампа в Конгрессе

WSJ: Болтон не хочет давать показания против Трампа в Конгрессе - Фото
Дональд Трамп (слева) и Джон Болтон (фото - ЕРА)
31.10.2019, 10:57

В сентябре президент США уволил советника по нацбезопасности и дал понять, что у них были сильные разногласия по многим темам

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не собирается добровольно давать показания Конгрессу по делу об импичменте Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на его адвоката Чарльза Купера сообщает The Wall Street Journal.

Комитеты Палаты представителей хотят, чтобы Болтон явился для показаний 7 ноября. Но Купер уведомил Конгресс, что его клиент "не намерен добровольно приходить по требованию комитета".

Адвокат заявил, что "в любое время" готов получить повестку и свидетельствовать от имени Болтона.

4 ноября должен дать показания топ-юрист Белого дома Джон Айзенберг, а затем и его зам Майкл Эллис.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

Читайте также: "Это безумие". Трамп шантажировал Зеленского: как это было - описывает Тейлор

Напишите нам
джон болтон давление импичмент показания
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 