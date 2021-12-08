Почти 70 испанских медработников заболели COVID-19 после рождественской вечеринки
08.12.2021, 13:32
Фото: depositphotos.com
У 68 медицинских работников Университетской региональной больницы в Малаге в Испании диагностировали COVID-19 после того, как они посетили рождественскую вечеринку. Они работают в отделе интенсивной терапии, пишет Reuters.
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На вечеринке, прошедшей 1 декабря, отдыхало 173 человека. Все присутствовавшие незадолго до происшествия сделали тест на антиген или прошли полный курс вакцинации.
У больных наблюдают легкие симптомы. Местные власти будут расследовать, что стало причиной массового заражения. В настоящее время органы здравоохранения призывают персонал других государственных и частных больниц воздержаться от масштабного празднования Рождества.
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