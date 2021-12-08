UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Почти 70 испанских медработников заболели COVID-19 после рождественской вечеринки

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 13:32
Почти 70 испанских медработников заболели COVID-19 после рождественской вечеринки - Фото
Фото: depositphotos.com

У 68 медицинских работников Университетской региональной больницы в Малаге в Испании диагностировали COVID-19 после того, как они посетили рождественскую вечеринку. Они работают в отделе интенсивной терапии, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вечеринке, прошедшей 1 декабря, отдыхало 173 человека. Все присутствовавшие незадолго до происшествия сделали тест на антиген или прошли полный курс вакцинации.

У больных наблюдают легкие симптомы. Местные власти будут расследовать, что стало причиной массового заражения. В настоящее время органы здравоохранения призывают персонал других государственных и частных больниц воздержаться от масштабного празднования Рождества.

Марина Тищенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
медперсонал испания вакцинация вакцина прививка заражение инфекция вечеринка коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 