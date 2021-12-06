Американские ученые создали жевачку для больных COVID-19, чтобы не заразили других
Коронавирус "размножается" в том числе в клетках слюнных желез и может передаваться, когда инфицированный человек чихает, кашляет или разговаривает. Ученые из Университета Пенсильвании разработали жевательную резинку, которая должна снизить передачу вируса.
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В ходе исследования ученые использовали белок ACE2. Они добавили к нему другое соединение, которое позволяет преодолевать барьеры слизистой, и поместили полученный материал в таблетки жевательной резинки со вкусом корицы.
После тестирования препарата на биоматериалах COVID-положительных пациентов ученые обнаружили, что ACE2 из жевательной резинки может нейтрализовать SARS-CoV-2, так как связывается с частицами вируса и фактически делает их "не заразными".
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Исследовательская группа планирует получить разрешение на проведение клинического испытания. Это поможет оценить, является ли подход безопасным и эффективным для людей, инфицированных коронавирусом. Если эксперимент будет удачным, жевательная резинка станет недорогим способом защиты от передачи SARS-CoV-2 другим.
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