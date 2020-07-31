Почти фантастика. Нейрофизиологи научились удалять стойкие "плохие" воспоминания

Группа ученых надеется на прорыв в реабилитационной медицине, которая занимается лечением пациентов с ПТСР

Итальянские ученые заявляют, что научились стирать навязчивые неприятные воспоминания при помощи транкраниальной магнитной стимуляции (ТМС) мозга. Их исследование опубликовано в журнале Current Biology, доступно о нем пишет medicalxpress.com.

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При ТМС различными магнитными сигналами, порождающими импульсы электричества, регулируют активность нейронных цепочек в разных областях головного мозга.

Ученые изучали реконсолидацию памяти - процесс, при котором мозг время от времени "вытаскивает" воспоминания из долговременной памяти, и тем самым подкрепляет их. Они предположили, что воспоминание в момент его воспроизведения можно изменить, и разработали методику влияния на тот участок префронтальной коры мозга, который отвечает за память с негативом.

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Испытания проводились на 100 добровольцах. Им устроили "неприятное воспоминание" - показывали обычные фото, и при этом время от времени больно били током. На второй день у них возрождали память о негативном опыте, показывая те же фото. В момент, когда доброволец видел "болезненный" снимок, воздействовали на него ТМС. Таким образом шло влияние на нейронные связи, ответственные за консолидацию плохих воспоминаний. На третий день им показывали те же фото: как выяснилось, стимуляция коры избавила подопытных от страха, хотя они не забыли события прошлого дня.

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Результаты, говорят исследователи, демонстрируют: им удалось поменять то, насколько долго хранятся неприятные воспоминания.

Авторы статьи выразили надежду, что их нейротехнология может пригодиться для избавления людей от посттравматического стрессового синдрома и других нарушений психики, особенно тех, которые "якорятся" на травмирующем психологическом опыте.

Терапия, при которой стираются воспоминания, показана в оскароносном художественном фильме "Вечное сияние чистого разума" (2004). Это романтическая драма с элементами фантастики, где снялась целая плеяда звезд Голливуда. Главных героев сыграли Джим Керри и Кейт Уинслет.

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Евгений Пилипенко

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