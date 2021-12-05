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Под машиной турецкого силовика нашли бомбу: он должен был работать на митинге Эрдогана

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 10:55
Под машиной турецкого силовика нашли бомбу: он должен был работать на митинге Эрдогана - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Турецкие правоохранители нашли бомбу под автомобилем офицера полиции, который должен был работать на митинге президента Тайипа Реджепа Эрдогана на востоке страны. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник.

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Сообщается, что бомбу под личным авто офицера нашли вчера. Правоохранителю было поручено обеспечивать безопасность митинга президента Турции на юго-востоке.

Он собирался ехать на митинг, когда его коллега заметил под автомобилем какой-то предмет.

Саперы провели управляемый взрыв, продолжается расследование. 

Читайте мнение: Турция превращается в одну из самых бедных стран Европы. Неужели Эрдоган этого не понимает

Владислав Сердюк
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бомба Тайип Реджеп Эрдоган
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