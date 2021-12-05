Под машиной турецкого силовика нашли бомбу: он должен был работать на митинге Эрдогана

Турецкие правоохранители нашли бомбу под автомобилем офицера полиции, который должен был работать на митинге президента Тайипа Реджепа Эрдогана на востоке страны. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник.

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Сообщается, что бомбу под личным авто офицера нашли вчера. Правоохранителю было поручено обеспечивать безопасность митинга президента Турции на юго-востоке.

Он собирался ехать на митинг, когда его коллега заметил под автомобилем какой-то предмет.

Саперы провели управляемый взрыв, продолжается расследование.

12 ноября Эрдоган в Стамбуле собрал союзников и поставил цель до 2040 года.

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Владислав Сердюк

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