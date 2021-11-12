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"Тюркский мир". Эрдоган в Стамбуле собрал союзников и поставил цель до 2040 года

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 19:31
Реджеп Эрдоган (скриншот с видео)

Совет сотрудничества тюркоязычных государств сменил название на Организацию тюркских государств и принял концепцию тюркского мира на период до 2040 года, в которой определяются перспективы его развития. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам VIII саммита лидеров Совета в Стамбуле, сообщает Анадолу.

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"Тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации. Уверен, что так будет и впредь. Солнце вновь будет восходить с Востока. Организация тюркских государства не должна никого беспокоить. Наоборот, нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Это – платформа развития межгосударственных связей", – сказал турецкий лидер.

Он считает, что благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет более активно развиваться и укрепляться.

Эрдоган отметил, что, утвердив концепцию тюркского мира на период до 2040 года, участники саммита определили перспективы развития Организации тюркских государств.

Президент Турции подчеркнул, что благодаря участию Туркменистана в качестве наблюдателя стамбульский саммит приобрел историческое значение. Также Эрдоган еще раз поздравил Азербайджан с годовщиной "освобождения оккупированных территорий".

Эрдоган отметил, что в принятой по итогам саммита стамбульской декларации тюркские государства подтвердили свою решимость и дальше развивать политическую солидарность, экономическое сотрудничество и торговлю, культурные контакты, гуманитарные и общественные связи.

В саммите под председательством Эрдогана приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В числе участников саммита – премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

СПРАВКА. Тюркский совет был создан в октябре 2009 года по инициативе Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана, когда было подписано Нахичеванское соглашение. Цель создания совета – углубление сотрудничества между тюркоязычными странами, вклад в региональный мир и стабильность.

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Вадим Ребрина
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Ильхам Алиев Турция реджеп эрдоган тюркский мир
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