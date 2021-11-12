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Эрдоган помогает Европе: Турция запретила продажу билетов в Беларусь гражданам ряда стран

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 11:20
Эрдоган помогает Европе: Турция запретила продажу билетов в Беларусь гражданам ряда стран - Фото
Мигранты на границе Польши и Беларуси (Фото – EPA)

Турция прекращает авиаперевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь. Об этом заявил глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох, сообщает Польское Радио.

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По словам Кумоха, главное управление гражданской авиации Турции запретило продавать гражданам Ирака, Сирии и Йемена билеты в Беларусь, запрет касается как Turkish Airlines, так и Белавиа.

МИД Турции заявил, что полностью поддерживает своих союзников Польшу, Литву и Латвию, которые борются с наплывом мигрантов, пытаясь попасть в Евросоюз через Беларусь.

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Денис Юдин
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беларусь мигранты Турция
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