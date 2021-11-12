Эрдоган помогает Европе: Турция запретила продажу билетов в Беларусь гражданам ряда стран
12.11.2021, 11:20
Мигранты на границе Польши и Беларуси (Фото – EPA)
Турция прекращает авиаперевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь. Об этом заявил глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох, сообщает Польское Радио.
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По словам Кумоха, главное управление гражданской авиации Турции запретило продавать гражданам Ирака, Сирии и Йемена билеты в Беларусь, запрет касается как Turkish Airlines, так и Белавиа.
МИД Турции заявил, что полностью поддерживает своих союзников Польшу, Литву и Латвию, которые борются с наплывом мигрантов, пытаясь попасть в Евросоюз через Беларусь.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.
- Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Он высказал поддержку и рассказал о ситуации с безопасностью на украинско-беларусской границе и тех мерах, которые осуществляются для ее надлежащей защиты.
- 10 ноября две группы мигрантов сумели прорваться в Польшу из Беларуси. Всех нелегалов выдворили.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил: мигранты могут пойти через Украину. Нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая говорит, что с 20 ноября Лукашенко может попытаться перебросить в Украину 1000 мигрантов. Украина укрепляет границу военными, техникой и беспилотниками, заявили в МВД.
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