Эрдоган помогает Европе: Турция запретила продажу билетов в Беларусь гражданам ряда стран

Турция прекращает авиаперевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена в Беларусь. Об этом заявил глава управления международной политики президента Польши Якуб Кумох, сообщает Польское Радио.

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По словам Кумоха, главное управление гражданской авиации Турции запретило продавать гражданам Ирака, Сирии и Йемена билеты в Беларусь, запрет касается как Turkish Airlines, так и Белавиа.

МИД Турции заявил, что полностью поддерживает своих союзников Польшу, Литву и Латвию, которые борются с наплывом мигрантов, пытаясь попасть в Евросоюз через Беларусь.

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Денис Юдин

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