Под Москвой задержали мужчину с гранатой. В Telegram пишут, он хотел взорвать военкомат
06.03.2023, 13:45
Фото: Mash
В подмосковном Домодедове задержан мужчина в камуфляже, предположительно имевший при себе гранату "Ф-1". Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
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Сейчас на месте работают саперы. Устанавливается, представляет ли боеприпас угрозу. Движение автотранспорта в районе задержания ограничено.
По данным российских телеграм-каналов Mash, Baza, Shot и Astra, задержанный якобы угрожал взорвать военкомат.
Mash сообщает, что мужчина сбежал из воинской части.
Позже в ТАСС добавили, что граната, найденная у задержанного, оказалась муляжом, он угрожал сотрудникам военкомата.
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