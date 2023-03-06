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Под Москвой задержали мужчину с гранатой. В Telegram пишут, он хотел взорвать военкомат

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 13:45
Под Москвой задержали мужчину с гранатой. В Telegram пишут, он хотел взорвать военкомат - Фото
Фото: Mash

В подмосковном Домодедове задержан мужчина в камуфляже, предположительно имевший при себе гранату "Ф-1". Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Сейчас на месте работают саперы. Устанавливается, представляет ли боеприпас угрозу. Движение автотранспорта в районе задержания ограничено.

По данным российских телеграм-каналов Mash, Baza, Shot и Astra, задержанный якобы угрожал взорвать военкомат.

Mash сообщает, что мужчина сбежал из воинской части.

Позже в ТАСС добавили, что граната, найденная у задержанного, оказалась муляжом, он угрожал сотрудникам военкомата.

  • Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что россияне продолжают перебрасывать на фронт много плохо обученных и плохо оснащенных войск. "И эти войска очень быстро встречают свою смерть", – отметил он.
Вадим Ребрина
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Россия граната мобилизация военкомат
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