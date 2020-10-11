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Под Парижем около 40 человек напали на полицейский участок – видео

11.10.2020, 12:35
Под Парижем около 40 человек напали на полицейский участок – видео - Фото
Французский полицейский (Иллюстративное фото - EPA - Julien De Rosa)

В пригороде Парижа несколько десятков неизвестных напали на полицейский участок, сейчас ведется расследование происшествия

10 октября около 40 неизвестных вооруженных людей напали на полицейский участок в пригороде Парижа. Об этом местная полиция сообщила в Twitter

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"Жестокое нападение с применением петард совершено на полицейский участок в Шампиньи, среди полицейских пострадавших нет. Ведется расследование по установлению виновных", – говорится в сообщении, которое сопровождается видео.

Никто из нападавших не был задержан, сообщает Reuters. В результате нападения были повреждены авто около участка, а в самом здании разбиты окна. Мотив нападения не ясен, однако в этом районе активно действуют торговцы наркотиками.

  • 10 октября Нацполиция заявила о задержании межрегиональной группы, участники которой в течение года взрывали банкоматы в разных областях Украины и похищали кассеты с деньгами.
Владислав Сердюк
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