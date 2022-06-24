Под Рязанью разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76 – фото, видео

В Рязанской области разбился российский транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщает российский ресурс Интерфакс.

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В Минобороны РФ утверждают, что самолет выполнял "учебно-тренировочный полет без груза", но из-за неисправности двигателя "совершил жесткую посадку" на грунт, а после "соприкосновения с землей частично разрушился". Пострадавших доставили в медучреждения, заявили в ведомстве.

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Baza, видно, что в результате "жесткой посадки" самолету оторвало и раскурочило кабину, а на месте крушения полыхает огонь и поднимается густой столб черного дыма.

По данным источника Интерфакса, шесть человек на борту Ил-76 пострадали, еще трое погибли.

ОБНОВЛЕНО В 07:53. Российские пропагандистские ресурсы со ссылкой на рязанские власти сообщают, что погибших – четверо, раненых – пятеро.

С 17 по 21 июня в России разбилось два штурмовика Су-25.

Марк Сировой

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