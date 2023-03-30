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"Подарок для Путина". Чешские волонтеры отправили Украине 15 антидроновых систем – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 17:56
MR-2 Victor (Фото: Darek pro Putina)

В рамках инициативы "Подарок для Путина" чешское волонтерское движение в Twitter сообщило об отправке Украине 15 мобильных зенитных комплексов MR-2 Victor.

8 марта 2023 волонтеры анонсировали передачу ВСУ мобильных зенитных комплексов Victor до конца месяца.

"Производство 15 зенитных установок Victor подходит к концу! Машины и пулеметы готовы. Начинается сборка. К концу месяца они прибудут в Украину", – говорилось в сообщении кампании.

30 марта там сообщили, что антидроновые системы MR-2 уже готовы к отправке в Украину.

Комплексы противовоздушной обороны собираются на заводе ведущей чешской компании Excalibur Army, пишут волонтеры.

СПРАВКА. Мобильный комплекс Victor – это модернизированный вариант чешской зенитной установки с парой пулеметов KPVT, использующих боеприпасы калибра 14,5x114 мм для уничтожения воздушных и наземных целей. Мобильный зенитный комплекс Viktor крепится на пикап Toyota (с кабиной экипажа спереди и грузовым отсеком сзади). Боекомплект модуля – 300 снаряженных патронов и 300 дополнительных в запасе. Эффективная дальность стрельбы составляет более 2 км. Оружие оснащено дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для ведения огня прямой наводкой по наземным целям.

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Мілана Головань
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война чехия волонтеры военная помощь MR-2 Victor
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