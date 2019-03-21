Поджог автобуса в Милане: дети выжили благодаря однокласснику

Фото: ЕРА

Школьники в Милане, которых захватил вчера водитель автобуса, считают, что выжили благодаря своему однокласснику - 13-летнему Рами Шехата, который спрятал свой телефон и сообщил о происходящем родителям, благодаря чему о захвате узнала полиция. Об этом сообщает ВВС.

Вчера, 20 марта, надалеко от Милана водитель автобуса угнал его вместе с 51 школьником, а затем поджег. Никто не пострадал, так как вызванная родителями Рами полиция успела разбить окна и вытащить детей.

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Школьники говорят, что их одноклассник Рами спрятал свой мобильный телефон, когда водитель отбирал их у учеников.

"Он наш герой", - сказал один из школьников.

47-летний водитель, которого звали Уссейну Си, предположительно сказал детям: "Никто не выживет".

Рами сделал звонок, делая вид, что молится.

Семья мальчика приехала в Италию из Египта. Рами родился в 2005 году уже в Италии, но он не имеет официальных документов о гражданстве.