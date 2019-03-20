В Италии водитель поджег автобус со школьниками внутри: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Попытки полиции перехватить автобус долгое время были безуспешными - водитель таранил полицейские машины

Реклама
Реклама

В пригороде Милана водитель школьного автобуса, в котором находились более 50 детей, облил его бензином и поджег вместе с детьми внутри. Некоторых из них он перед этим связал, сообщает ВВС.

К счастью, никто не погиб – дети с помощью полицейских сумели выбраться из автобуса через окна.

Реклама

14 школьников отравились дымом, но угрозы их жизни нет.

Водитель - 47-летний итальянец сенегальского происхождения. Он арестован.

Учитель, который находился в автобусе, сказал журналистам, что водитель часто выражал недовольство миграционной политикой Италии.

По информации агентства, автобус, который вез детей в спортзал, внезапно свернул с дороги и направился в сторону миланского аэропорта.

По дороге водитель начал угрожать школьникам ножом. Один из них позвонил родителям, которые обратились в полицию.

Попытки полиции перехватить автобус долгое время были безуспешными - водитель таранил полицейские машины, но в конце концов он остановился.

Водитель успел облить автобус бензином и поджечь. Полицейские тут же разбили задние стекла и стали вытаскивать пассажиров из салона.

Прокуратура Милана не исключает, что это преступление можно квалифицировать как теракт.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 50 человек, еще около 50 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец, сторонник "превосходства белой расы" Брентон Таррант. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: автобус, дети, школьник, милан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Италии водитель поджег автобус со школьниками внутри: видео
В Италии водитель поджег автобус со школьниками внутри: видео
Чемоданы в двойным дном: через Украину возили кокаин - видео
Чемоданы в двойным дном: через Украину возили кокаин - видео
На Бали полиция застрелила двоих россиян: видео
На Бали полиция застрелила двоих россиян: видео
Экономика За Крым. Украина ввела новые санкции против России
Кабмин изменил устав Нафтогаза. Что это значит
ТЭК Кабмин изменил устав Нафтогаза. Что это значит
Укрзалізниця создаст в Киеве аналог немецкого S-Bahn
Транспорт Укрзалізниця создаст в Киеве аналог немецкого S-Bahn
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Италии водитель поджег автобус со школьниками внутри: видео
В Италии водитель поджег автобус со школьниками внутри: видео
Чемоданы в двойным дном: через Украину возили кокаин - видео
Чемоданы в двойным дном: через Украину возили кокаин - видео 18:11
На Бали полиция застрелила двоих россиян: видео
На Бали полиция застрелила двоих россиян: видео 17:59
Убийство жены Полански сектой Мэнсона: фильм от Тарантино: видео
Убийство жены Полански сектой Мэнсона: фильм от Тарантино: видео 16:59
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 