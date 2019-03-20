В Италии водитель поджег автобус со школьниками внутри: видео

В пригороде Милана водитель школьного автобуса, в котором находились более 50 детей, облил его бензином и поджег вместе с детьми внутри. Некоторых из них он перед этим связал, сообщает ВВС.

К счастью, никто не погиб – дети с помощью полицейских сумели выбраться из автобуса через окна.

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14 школьников отравились дымом, но угрозы их жизни нет.

Водитель - 47-летний итальянец сенегальского происхождения. Он арестован.

Учитель, который находился в автобусе, сказал журналистам, что водитель часто выражал недовольство миграционной политикой Италии.

По информации агентства, автобус, который вез детей в спортзал, внезапно свернул с дороги и направился в сторону миланского аэропорта.

По дороге водитель начал угрожать школьникам ножом. Один из них позвонил родителям, которые обратились в полицию.

Попытки полиции перехватить автобус долгое время были безуспешными - водитель таранил полицейские машины, но в конце концов он остановился.

Водитель успел облить автобус бензином и поджечь. Полицейские тут же разбили задние стекла и стали вытаскивать пассажиров из салона.

Прокуратура Милана не исключает, что это преступление можно квалифицировать как теракт.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 50 человек, еще около 50 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец, сторонник "превосходства белой расы" Брентон Таррант.