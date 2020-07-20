"Подобный граду бутылочный обстрел". Во Франкфурте-на-Майне прошли беспорядки

В результате беспорядков травмы получили пять полицейских

В результате ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне полиция задержала 39 человек в возрасте от 17 до 23 лет, среди них 38 мужчин и одна женщина. Об этом заявил начальник городского полицейского управления Герхард Бересвиль, передает DW.

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По его словам, во время проведения полицейской операции были ранены пять сотрудников.

Беспорядки начались в центре города на Опернплац, где в ночь с субботы на воскресенье проходила большая уличная вечеринка, собравшая до 3000 участников.

Около 03:00 полицейские прибыли туда по вызову после сообщения о драке, в которой участвовали до 30 человек.

"Когда полицейские попытались приблизиться к пострадавшему, который упал и лежал, истекая кровью, в них стали бросать бутылки из толпы, насчитывавшей к тому времени от 500 до 800 человек", - отмечается в сообщении.

Образовав две цепочки, сотрудники полиции смогли вытеснить разбушевавшуюся молодежь с площади на соседние улицы, где были произведены точечные задержания.

По данным издания, все это время продолжался "подобный граду бутылочный обстрел".

"Личности и гражданство нападавших еще уточняются, но, судя по списку задержанных, речь идет преимущественно о мужчинах из среды мигрантов. Беспорядков такого размаха и с таким числом участников на моей памяти не бывало во Франкфурте", - подчеркнул начальник полиции.

Меры необходимого реагирования на случившееся будут обсуждаться городской администрацией на специальной конференции по безопасности 20 июля.

еизвестные стрелки открыли огонь в двух кальянных в немецком городе Ханау, что за 20 километров от Франкфурта-на-Майне. 20 февраля н

Арина Толина

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