В Германии расстреляли две кальянные: есть погибшие, стрелки сбежали - видео

Неизвестные стрелки открыли огонь в двух кальянных в немецком городе Ханау, что за 20 километров от Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает DW.

Вечером 19 февраля неизвестные напали на кальянную в центре города, расстреляв троих. Затем была атакована кальянная в районе Кессельштадт. По неподтвержденным данным, в нее ворвался вооруженный мужчина – и застрелил пятерых. Жертвы – в основном молодые люди, в том числе и женщина.

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По предварительным данным, погибли восемь человек, пятеро ранены.

Места атак оцепила полиция. Нападавшие скрылись, их точное число пытаются установить правоохранители. На подмогу полицейским Ханау прибыли их коллеги из федеральной земли Бавария.

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В Интернете начала появляться информация, что правоохранители задержали одного из стрелков, однако в полиции это опровергли, заявив, что задержанный мужчина не связан с атакой.

В октябре 2019-го немецкая полиция сообщила, что ей удалось предотвратить масштабный теракт на музыкальном фестивале, который, по их данным, должны были атаковать экстремисты из террористической организации Исламское государство.

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Видео: Hanau TV/YouTube