Убийство в Берлине. Путин солгал о запросе на выдачу Хангошвили

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не направляла Германии официальный запрос о выдаче гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого в августе убили в Берлине. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб. Официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы решили, что смысла нет, поскольку получали, по сути, негативный ответ", - заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что "российская сторона неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но не нашла "взаимопонимания" у немецких коллег". Тогда на это отреагировали в правительстве Германии, опровергнув заявление президента РФ о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче Хангошвили.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас даже назвал слова Путина "нелепыми". По его мнению, это было похоже на попытку оправдания преступления в Берлине.

23 августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили .

Убийцу зовут Вадим Красиков.

По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти. 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили.

Смотрите также: Высланный из Германии дипломат РФ оказался шпионом ГРУ: имя, фото