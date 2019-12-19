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Убийство в Берлине. Путин солгал о запросе на выдачу Хангошвили

Убийство в Берлине. Путин солгал о запросе на выдачу Хангошвили - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)
19.12.2019, 15:12

Ранее президент РФ заявлял, что Россия "неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но "не нашла "взаимопонимания" у коллег" из Германии"

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не направляла Германии официальный запрос о выдаче гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого в августе убили в Берлине. Об этом он заявил на пресс-конференции. 

"Такие вопросы обсуждались на уровне спецслужб. Официального запроса через прокуратуру действительно не было, потому что наши компетентные органы решили, что смысла нет, поскольку получали, по сути, негативный ответ", - заявил Путин. 

Ранее Путин заявлял, что "российская сторона неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но не нашла "взаимопонимания" у немецких коллег". Тогда на это отреагировали в правительстве Германии, опровергнув заявление президента РФ о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче Хангошвили.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас даже назвал слова Путина "нелепыми". По его мнению, это было похоже на попытку оправдания преступления в Берлине.

  • 23 августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили.
  • Убийцу зовут Вадим Красиков.
  • 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти.

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