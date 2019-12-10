Путин - об убитом в Берлине чеченце: Организатор теракта в Москве

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал убийство чеченца Зелимхана Хангошвили, совершенное в августе 2019 года в Берлине. Он обвинил погибшего в организации терактов в метро Москвы, а также назвал его "жестоким и кровавым боевиком". Об этом сообщает DW.

Путин заявил, что РФ ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но "не нашла "взаимопонимания" у коллег" из Германии. Президент РФ отверг обвинения в том, что к его убийству могут быть причастны спецслужбы России: "Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Высылку российских дипломатов из Германии Путин назвал "некорректной", заявив, что "неписаные законы" требуют принятия зеркальных мер.