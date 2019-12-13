В Берлине назвали нелепыми заявления Путина об убитом чеченце

Хайко Маас (фото — EPA)

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает нелепыми слова российского президента Владимира Путина о том, что власти ФРГ якобы игнорировали запросы Москвы на выдачу бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которого затем, летом 2019-го, убили в Берлине при странных обстоятельствах. Об этом пишет Deutsche Welle.

Путин заявил, что Россия "не добилась от Берлина взаимопонимания" насчет экстрадиции Хангошвили.

"Звучит нелепо", - отреагировал глава МИД ФРГ на заявления хозяина Кремля. По его мнению, это похоже на попытку оправдания преступления в Берлине.

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Справка. 23 августа 2019-го в Берлине убили участника второй чеченской войны, 40-летнего Хангошвили. Он был в розыске у россиян: обвиняли в терроризме. Подозреваемый в убийстве - Вадим Красиков; возможно, он связан со спецслужбами РФ. 4 декабря ФРГ объявила двух дипломатов РФ персонами нон грата за то, что Кремль не сотрудничает в расследовании. Путин назвал Хангошвили "кровавым человеком" и заявил, что власти РФ ни при чем, а убийство - это якобы бандитские разборки.

"Решение России выслать двух немецких дипломатов не удивило. Но это решение посылает неверный сигнал и неоправданно. Мы ожидаем, что Россия серьезно и оперативно примет участие в расследовании дела об убийстве" - написал Маас в Twitter.